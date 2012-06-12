Moody's снизил рейтинг банка «Форум»

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило долгосрочный депозитный рейтинг банка «Форум» (Киев) в национальной валюте с «В1» до «В2», прогноз рейтинга «негативный», говорится в сообщении агентства.

Согласно предоставленной информации, рейтинг снижен, среди прочего, в связи с тем, что Moody's ожидает снижения важности для материнского Commerzbank операций в Украине.

Также понижен рейтинг по национальной шкале с уровня Aa3.ua до A3.ua без конкретной перспективы.

Без изменений остались долгосрочный рейтинг дефолта эмитента «Банка Форум» в иностранной валюте, депозитный рейтинг на уровне «B3», с «негативным» прогнозом, рейтинг финансовой устойчивости на уровне «Е+».

Как сообщал УНИАН, 7 июня председатель наблюдательного совета «Смарт-Холдинга» Вадим Новинский заявил, что «Смарт-Холдинг» ведет переговоры с немецким Commerzbank о покупке мажоритарного пакета акций банка «Форум».

Справка УНИАН. Банк «Форум» (Киев) создан в 1994 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 апреля составили 10,2 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 7,12 млрд грн, обязательства - 8,72 млрд грн, уставный капитал - 5,935 млрд грн, собственный капитал – 1,49 млрд грн.

Банк «Форум» в I квартале т.г. получил 1,3 млн грн прибыли против 297,6 млн грн убытка годом ранее.

Немецкий Commerzbank владеет 96,0635% акций банка «Форум».