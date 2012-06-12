Доллар в банках во вторник снова подорожал

Во вторник утром украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,07 грн/долл., продают – по 8,12 грн/долл. Курс покупки повысился на 0,1%, по сравнению со вчерашним днем, продажи — почти без изменений, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,045-8,10 грн/долл., по продаже – в пределах 8,09-8,14 грн/долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках снизился на 0,6% со вчерашнего дня и во вторник составляет 10,02 грн/евро, продажи — на 0,7% - до 10,21 грн/евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,94-10,10 грн/евро, по продаже – в пределах 10,15-10,35 грн/евро.

Средний курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня понизился на 0,4% и составляет 0,2400 грн/рубль, продажи — на 1% - до 0,2495 грн/рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2332-0,2450 грн/рубль, по продаже – в пределах 0,2470-0,2750 грн/рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«UniCredit Bank»: доллар США — 8,08/8,115 грн, евро — 9,95/10,25 грн, рубль — 0,2420/0,2520 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,08/8,12 грн, евро – 10,00/10,35 грн, рубль – 0,2410/0,2510 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,07/8,12 грн, евро – 9,95/10,25 грн, рубль – 0,2420/0,2550 грн.