Фонд гарантирования вкладов хочет увеличить сумму возмещения

Фонд гарантирования вкладов физических лиц рассматривает возможность увеличения гарантированной суммы, которая на сегодня составляет 150 тыс. грн. Об этом говорится в заявлении заместителя председателя Национального банка Украины (НБУ) Игоря Соркина, обнародованного на сайте регулятора.

“... Фондом гарантирования вкладов рассматривается вопрос увеличения гарантированной суммы возмещения. Я уверен, что этот шаг даст позитивный сигнал населению Украины касательно уверенности в сохранности своих сбережений”, - говорится в сообщении, при этом возможная сумма увеличения и сроки не уточняются.

В пресс-службе Фонда гарантирования вкладов УНИАН подтвердили, что такой вопрос действительно рассматривается. Сейчас он на этапе осуществления расчетов, на сколько и когда можно будет увеличить гарантированную сумму.

По информации Фонда, по состоянию на 1 апреля 2012 года процент покрытия гарантированной суммой на уровне 150 тыс. грн составляет 99,2% количества депозитов в банках, которые включены в систему гарантирования (за исключением “Ощадбанка”).

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины по состоянию на 1 мая 2012 года составил 5,639 млрд грн.

Количество участников Фонда, по состоянию на 11 мая, составляет 171 банк, количество временных участников - 4 банка.