Более 96% плательщиков НДС отчитываются в электронном виде — ГНСУ
13:10, 12 июня 2012Финансы
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Более 96% плательщиков НДС отчитываются в электронном виде, что составляет более 360 тыс. налогоплательщиков, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службе Украины (ГНСУ).
По сравнению с прошлым годом их количество возросло практически в два раза. Тогда таких плательщиков было всего 195 тыс.
Налоговики уверены, что количество отчитывающихся в электронном виде будет увеличиваться.
Кроме того, ГНСУ продолжает внедрять ряд электронных сервисов, стимулируя бизнес к бесконтактному общению с налоговыми органами.
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