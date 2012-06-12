Более 96% плательщиков НДС отчитываются в электронном виде — ГНСУ

Более 96% плательщиков НДС отчитываются в электронном виде, что составляет более 360 тыс. налогоплательщиков, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службе Украины (ГНСУ).

По сравнению с прошлым годом их количество возросло практически в два раза. Тогда таких плательщиков было всего 195 тыс.

Налоговики уверены, что количество отчитывающихся в электронном виде будет увеличиваться.

Кроме того, ГНСУ продолжает внедрять ряд электронных сервисов, стимулируя бизнес к бесконтактному общению с налоговыми органами.