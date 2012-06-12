Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в первом квартале до 2%

Государственная служба статистики улучшила оценку роста валового внутреннего продукта Украины в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года (в постоянных ценах 2007 года) с 1,8% до 2%, говорится в сообщении Госстата.

При этом отмечается, что с учетом сезонного фактора ВВП Украины в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года зафиксирован спад на уровне 0,2%.

Таким образом, в I квартале 2012 года рост ВВП Украины замедлился как против показателя I квартала 2011 года (5,4%), так и по сравнению и показателем IV квартала 2011 года (4,7%).

Также сообщается, что номинальный ВВП за I квартал 2012 года составил 296,97 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз снижения темпов роста украинской экономики в 2012 году до 2,5%, но ожидает ускорения роста ВВП страны в 2013 году до 4,0%.

В апреле Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 4,8% до 3%. Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

Рост ВВП Украины в первом квартале 2012 года по отношению к соответствующему периоду 2011 года составил 1,8% против роста на 5,4% в I квартале 2011 года.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

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