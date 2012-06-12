16 крупных инвесторов интересуются проектами в Украине на 4,5 млрд долл. – Каськив

На сегодня 16 крупных компаний рассматривают возможность реализации в Украине проектов в разных сферах экономики с общим объемом инвестиций на уровне 4,5 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив на брифинге в рамках презентации «Формирование инвестиционного имиджа Украины: первые итоги деятельности InvestUkraine».

Он отметил, что все эти компании активно сотрудничают с InvestUkraine, так называемым инвестиционным окном, основной функцией которого является создание оптимальный условий работы инвесторов в Украине.

«За этот период 16 крупных стратегических компаний обратились в единое инвестиционное окно (InvestUkraine - УНИАН) в Украине и задекларировали, в рамках тех проектов которые они намерены реализовать в Украине, в отдельных меморандумах объем инвестиций в 4,5 млрд долл. Это то, что отображено в документах и подписано с нашим агентством», - сказал В.Каськив.

В то же время он отметил, что, вероятно, не все из задекларированных проектов будут реализованы.

«Я сразу скажу, что это не означает, что все из этих проектов будут реализованы, но это демонстрирует четкий задекларированный интерес компаний к реализации конкретных проектов», - говорит В.Каськив.

Справка УНИАН. InvestUkraine является обособленным подразделением в Государственном агентстве по привлечению инвестиций и управлению национальными проектами.

Миссией InvestUkraine является максимальное содействие инвесторам в реализации их инвестиционных планов по оказанию всесторонней поддержки и специализированных сервисных услуг.