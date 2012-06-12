Инфляция в Беларуси в мае составила 1,6%

Минск. В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в мае по сравнению с апрелем 2012 года составил 1,6%, с декабрем 2011 года - 8,5%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

Индекс цен производителей промышленной продукции в мае по сравнению с апрелем текущего года составил 2,1%. Индекс цен на продовольственные товары составил соответственно 2,6% и 9,7%, на непродовольственные товары - 0,7% и 6%, сообщает Белстат.

Индекс цен и тарифов на платные услуги в мае 2012 года по сравнению с апрелем нынешнего года равнялся 0,4%, с декабрем 2011 года – 110,3%.

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