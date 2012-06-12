Потребность Кабмина в валюте для оплаты госдолга может ослабить гривню — эксперт

Потребность правительства в валюте для оплаты и обслуживания внешнего государственного долга может ослабить гривню. Такое мнение высказал УНИАН аналитик инвесткомпании "Инвестиционный капитал Украина" Тарас Котович.

“По нашим предположениям, оплата 1 млрд долл. по кредиту ВТБ была частично осуществлена за счет привлечений от валютных ОВГЗ, а это может свидетельствовать о недостаточном запасе валюты у Минфина на данный момент, - сказал Т.Котович. - Поэтому, поскольку внешние рынки на данный момент закрыты для новых заимствований по приемлемым ставкам, для осуществления выплат по внешнему долгу Минфину будет необходимо покупать валюту на рынке и у НБУ, что может повлечь рост стоимости американской валюты по отношению к гривне и, следовательно, к снижению золотовалютных резервов”.

Эксперт констатирует, что госдолг Украины на более чем 60% номинирован в иностранной валюте. При этом до конца т.г. на погашение внешних долгов (без учета гарантий) Минфину необходимо более 1,5 млрд долл.

“Основной риск может быть связан именно с упомянутой выше долей внешнего долга и наличием валюты для платежей по его погашению и обслуживанию”, - резюмировал Т.Котович.

При этом эксперт считает, что общая долговая нагрузка на страну не велика и расценивать ее как высокорисковую не стоит, поскольку по соотношению долга к ВВП у Украины “очень даже не высокие показатели” по сравнению со многими европейскими странами. По данным Минфина, на конец 2011 года соотношение государственного долга к ВВП составляло 27,2%, а с учетом гарантированного государством долга – 36%, что в разы ниже показателя некоторых европейских стран.

Как сообщал УНИАН, Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 марта 2012 года составил 60,513 млрд долл. В т.ч. государственный и гарантированный государством внешний долг составил 37,04 млрд долл.