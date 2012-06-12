ПФУ предлагает увеличить дефицит бюджета фонда на 6 млрд грн

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) предлагает увеличить дефицит бюджета фонда на 2012 год на 6 млрд грн — до 15 млрд грн в связи с повышением пенсионных выплат с 1 мая для выполнения социальных инициатив Президента Украины Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил директор департамента пенсионного обеспечения Министерства социальной политики Николай Шамбир.

«Уже подготовлен проект постановления Кабинета министров о внесении изменений в бюджет Пенсионного фонда. Этот проект постановления подается в Кабмин. Дефицит (бюджета ПФУ — УНИАН) увеличен на 6 млрд грн — до 15 млрд грн», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, согласно утвержденному бюджету ПФУ на текущий год, доходная часть бюджета фонда составляет 212,199 млрд грн, расходная - 219,704 млрд грн, дефицит бюджета фонда — 9,705 млрд грн.

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