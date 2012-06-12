Отрицательное сальдо внешней торговли Украины достигло 4,38 млрд долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-апреле 2012 года составило 4,38 млрд долл., что на 13,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (3,68 млрд долл.), сообщает Государственная служба статистики.

Так, согласно сообщению, в январе-апреле 2012 г. экспорт товаров из Украины составил 21,96 млрд долл., импорт – 26,34 млрд долл. По сравнению с январем-апрелем 2011 года экспорт увеличился на 4,8%, импорт – на 6,2%. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,83 (в январе-апреле 2011 года – 0,84).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 199 стран мира.

Основу товарной структуры украинского экспорта составляли черные металлы и изделия из них – 29,4% от общего объема экспорта. Минеральные продукты составляли 12,8%, продукты растительного происхождения — 12%, механические и электрические машины – 9,7%, средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства – 7,6%, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности – 7,2%, жиры и масла животного или растительного происхождения – 5,8% от общего объема экспорта.

В общем объеме экспорта товаров из Украины, по сравнению с январем-апрелем 2011 года, увеличилась доля зерновых культур – с 3,3% до 9,4%, механических машин – с 5% до 5,3%, изделий из черных металлов – с 4,6% до 5%, электрических машин – с 4,2% до 4,4%.

Вместе с тем уменьшилась доля черных металлов – с 29,2% до 24,4%, топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – с 7,4% до 6,9%, руд, шлаков и золы – с 5,4% до 5,1%, продуктов неорганической химии – с 2,5% до 2,3%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля механических машин – с 7,3% до 8,6%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, – с 6% до 7,7%, электрических машин – с 5,2% до 6,5%. Сократилась доля топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – с 38% до 33,2%, пластмасс, полимерных материалов – с 4% до 3,6%, черных металлов – с 3,2% до 2,9%.

В апреле 2012 года экспорт товаров уменьшился по сравнению с мартом 2012 года на 1,3% и составил 5,8 млрд долл., импорт увеличился на 4,8% и составил 7,26 млрд долл. Отрицательное сальдо в апреле 2012 г. составило 1,46 млрд долл. (за март 2012 г. также отрицательное — 1,06 млрд долл.)

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составило 6 млрд 747,5 млн долл. против также отрицательного сальдо в размере 3 млрд 025,3 млн долл. в 2010 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам 2011 года составило 14 млрд 197,1 млн долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 7 млрд 449,6 млн против 9 млрд 337 млн долл. и 6 млрд 311,7 млн долл. соответственно в 2010 году.