На межбанке к закрытию котировки достигли максимума

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1020/8,1110, к 12:00 сузился спрэд - 8,1065/8,1110. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума - 8,1150/8,1350 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся на ТОМ’е котировками 0,2462/0,2466, к 12:00 цены понизились до 0,2460/0,2464. К закрытию цены не изменились.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2450/1,2530.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,1250/10,1380, к 12:00 цены ушли вверх - 10,1335/10,1430. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,1465/10,1755.