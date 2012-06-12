Активы украинских банков в мае выросли до 1,082 трлн грн

Активы украинских банков в мае 2012 г. выросли на 0,04%, с начала т.г. - увеличились на 2,2%, - до 1 082,2 млрд грн.

Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно предоставленной информации, общие активы в прошлом месяце сократились на 0,3% - до 1 229,9 млрд грн.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 66,7%, вложения в ценные бумаги - 8,1%, корреспондентские счета в других банках - 6%, наличные средства и средства в Нацбанке - 4,2%, основные средства и нематериальные активы - 4,6%.

Обязательства банков в прошлом месяце сократились на 0,03% - до 921,5 млрд грн, из которых средства физлиц составили 332,4 млрд грн, или 36,1%, средства субъектов хозяйствования - 170 млрд грн, или 18,4%, межбанковские кредиты и депозиты - 161,8 млрд грн, или 17,6%.

Капитал банков в мае увеличился на 0,4% - до 160,7 млрд грн, и составил 14,8% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков увеличился на 0,17% - до 175,6 млрд грн.

По состоянию на 1 июня 2012 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины.