Украина не стоит на пороге дефолта - эксперт

Украина не стоит на пороге краха или дефолта.

Так прокомментировала УНИАН главный экономист Dragon Capital Елена Белан сообщения некоторых СМИ о высокой вероятности дефолта правительства Украины, учитывая показатель кредитного дефолтного свопа (КДС).

"В действительности, ситуация с кредитными дефолтными свопами не меняется с августа прошлого года. То, что кто-то об этом написал сейчас, ничего не значит, - сказала Е.Белан. - С точки зрения расчетов по внешним долгам правительства ситуация в ближайшие месяцы, до конца года, не критична".

Эксперт объяснила, что КДС Украины в последнее время находятся на уровне 800-900 базисных пунктов, а до августа прошлого года они были на уровне 400-450 б.п.

"Рынок оценивает, что вероятность дефолта повысилась, но она не критична. Уровни КДС для Украины значительно ниже, чем для Португалии - около 1000 базисных пунктов, или для Греции – более 8000 базисных пунктов. Украина не стоит на пороге краха или дефолта ", - сказала Е.Белан.

По ее словам, такой уровень КДС означает, что инвесторы оценивают макроэкономические риски Украины, как очень высокие. Хотя способность правительства обслуживать свои обязательства в ближайшие месяцы высокая, инвесторы ориентируются на более долгосрочный период 3-5 лет.

Е.Белан отметила, что основной сегмент, который сейчас волнует иностранных инвесторов - это внешний сектор Украины, а именно риски девальвации национальной валюты. Кроме того, нет определённости и понимая касательно того, как правительство будет рефинансировать свои внешние долги в долгосрочной перспективе.

Сумма платежей правительства по внешним обязательствам до конца текущего года составит около 2 млрд долл. Еще около 1,5 млрд долл. должен выплатить НБУ. По словам эксперта, учитывая, что уровень золотовалютных резервов НБУ составляет около 31 млрд долл., а также то, что решен вопрос с долгом перед ВТБ, то "здесь нет вообще причин для волнений".

"Намного важнее то, что произойдет после окончания текущего года. Каким путем пойдет дальше Украина. Будет ли она восстанавливать сотрудничество с МВФ? Если это произойдет, спреды по КДС быстро сузятся ", - резюмировала Е.Белан.

По ее словам, при отсутствии нового внешнего финансирования Украина может выплачивать существующие долги, но лишь в краткосрочной перспективе. Проводить такую политику в долгосрочной перспективе возможно в условиях устойчивого профицита госбюджета, то есть когда правительство имеет излишек средств, чтобы осуществить выплаты. В нынешних условиях обойтись без дополнительного внешнего финансирования, по убеждению эксперта, будет сложно.