Минфин во вторник увеличил продажу ОВГЗ на аукционе до 1,035 млрд грн

Министерство финансов Украины на сегодняшнем аукционе по первичному размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), по сравнению с предыдущим, который состоялся 7 июня, увеличил сумму привлечения в госбюджет на 435 млн грн - до 1,035 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

В результате аукциона были удовлетворены две заявки на приобретение семилетних ОВГЗ с погашением в апреле 2019 года на общую сумму 1,016 млрд грн. При этом, была снижена средневзвешенная доходность этих бумаг с 14,13% до 14,07%.

ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте было продано на 2,509 млн долл. с средневзвешенной доходностью 9,3%.

Справка УНИАН. По данным НБУ, в январе-апреле 2012 года Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа на 14,5 млрд грн, 614,1 млн долл. и 276,3 млн евро.