Дефицит бюджета США в мае вырос более чем вдвое - до 124,6 млрд долл.

Дефицит бюджета США в мае текущего года увеличился до 124,6 миллиарда долларов с 57,64 миллиарда долларов годом ранее, сообщило Министерство финансов США.

Несмотря на резкий рост, показатель оказался немного лучше прогнозов аналитиков, ожидавших его значение на отметке 125 миллиардов долларов.

Таким образом, с учетом последних данных, дефицит бюджета США за первые восемь месяцев 2011-2012 финансового года, который завершится в сентябре, составил 844 миллиарда долларов.

Объем государственных расходов вырос в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31%, составив 305 миллиардов долларов, а объем доходов повысился на 3%, достигнув 181 миллиард долларов, передает РИА "Новости".

В начале июня Бюджетный комитет Конгресса США подсчитал, что дефицит бюджета страны в прошлом месяце составил 125 миллиардов долларов, доведя совокупный показатель дефицита за прошедшие восемь месяцев фингода до 845 миллиардов долларов.