Глава ГНСУ Клименко: администрирование налогов станет проще

Пока принятый во втором чтении законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования некоторых налоговых норм» (№9661-д, принят 24 мая) ожидает подписи Президента, представители бизнеса и эксперты активно обсуждают плюсы и минусы предложенных изменений в налоговое законодательство. Ситуацию по просьбе УНИАН прокомментировал Александр Клименко, председатель Государственной налоговой службы, которая является инициатором многих положений резонансного документа.

- Насколько известно, налоговая служба внесла много предложений при работе над этим законопроектом. Какие из них были учтены?

Председатель ГНСУ Александр Клименко

- Наши предложения касались, главным образом, упрощения администрирования налогов для малого и среднего бизнеса. Мы сосредоточили усилия на тех параметрах налоговой системы, из-за которых наша страна занимала не лучшие позиции в мировых рейтингах, в частности в рейтинге Paying Taxes Всемирного банка. На него ориентируются многие инвесторы при оценке бизнес-климата в стране. И мы искали пути повысить реноме Украины в глазах иностранных инвесторов, а также создать комфортные условия работы для отечественного бизнеса. Найденные решения предложили Министерству финансов, затем наши совместные инициативы были приняты профильным парламентским комитетом и нашли свое отражение в законопроекте.

- О каких именно инициативах идет речь? Каким образом они отразятся на налогоплательщиках?

Со стороны составителей международных рейтингов главные претензии к налоговой системе Украины – сложности в администрировании налогов и значительные затраты времени на общение с налоговой службой. Поэтому мы работали, прежде всего, над тем, чтобы время на общение плательщика с налоговым инспектором сокращалось, а все формальности - упрощались и ускорялись.

К примеру, администрирование НДС. В действующей редакции Налогового кодекса для регистрации плательщиком НДС существуют ограничения по обороту, по стоимости активов, по удельному весу других плательщиков НДС среди контрагентов. Согласно принятым изменениям, добровольная регистрация плательщиком НДС больше не предусматривает соблюдения специальных условий по размеру уставного капитала или стоимости активов в размере 300 тыс. грн, необходимость осуществления поставки товаров/услуг плательщиками НДС в течение 12 календарных месяцев в объемах не менее 50% от облагаемых операций. Кроме того, сокращены сроки выдачи свидетельства плательщика НДС с 10 до 5 календарных дней.

Хочу напомнить, что еще в январе мы упростили процедуру регистрации плательщиков НДС, сократили сроки выдачи свидетельства, других документов.

- Вы говорите об упрощении, а предприниматели, напротив, все чаще жалуются на то, что им отказывают в выдаче свидетельства плательщика НДС и всячески затягивают этот процесс…

Упрощенная процедура регистрации у нас заработала с февраля текущего года. С этого времени мы выдали более 19 тысяч свидетельств плательщика налога на добавленную стоимость. Ни в одном случае мы не нарушили установленного законом десятидневного срока осуществления этой процедуры.

Более того, 80% заявителей получили свои документы в течение четырех рабочих дней. На сегодня по ускоренной методике обрабатываются свыше 94% заявлений о регистрации. То есть, подавляющее большинство предприятий мы регистрируем в срок до шести дней.

Мне не совсем понятны претензии к налоговой службе по этому поводу. Я готов реагировать на конкретные случаи возможного превышения полномочий и необоснованного отказа в выдаче свидетельства. Но я не могу согласиться с тем, что проблема с получением свидетельства - массовое явление. Сейчас, напротив, создаются все условия для быстрой и максимально простой регистрации плательщиков НДС.

- Предприниматели также жалуются на большое количество проверок со стороны контролирующих органов, в том числе налоговой службы, которые мешают нормальному ведению бизнеса…

Как раз в вопросе сокращения проверок бизнеса налоговая система демонстрирует отличную динамику. Мы недавно вернулись из Баку, где принимали участие в заседании Координационного совета налоговых служб государств-участников СНГ. Украина председательствовала в этом совете в течение последнего года. Сравнение украинской практики с другими странами СНГ показало, что в 2011 году в нашей стране количество проверок снизилось на 61,3%, в то время как в России - на 11,8%, а Беларуси, Молдове, Киргизии, Армении и Таджикистане их количество, наоборот, увеличилось.

- Законопроект 9661-д эту тенденцию усилит или, наоборот, качнет маятник в обратную сторону?

В поправках к Налоговому кодексу мы предложили ввести дополнительные ограничения на проведение проверок. Кроме того, урегулирован ряд процессуальных моментов. Например, согласно предложенным изменениям, замечания к акту проверки налогоплательщик может подать в налоговую инспекцию по месту своей регистрации, независимо от того, какая налоговая его проверяла. Эта же налоговая и будет реагировать на замечания плательщика. Данная норма упрощает процедуру обжалования акта проверки, а также сокращает время, которое на нее затрачивает плательщик.

- В отношениях бизнеса с государством есть еще один непростой вопрос – убытки прошлых лет. Предприниматели требовали, чтобы им разрешили относить эти убытки на затраты. Будет ли это позволено?

В первую очередь, подчеркну, что ограничения по включению убытков вообще не коснутся представителей малого и среднего бизнеса, чей годовой доход за 2011 год не превышает 1 млн.грн.

С крупным бизнесом мы пришли к компромиссному решению. Если позволить сразу все прошлые убытки «положить» на затраты, налогооблагаемая база просто рухнет. Поэтому наше предложение - включать по 25% убытков ежегодно на протяжении 2012-2015 годов.

- Упрощенная система работает с начала года, но и Вы, и другие компетентные спикеры говорили о том, что она будет совершенствоваться. Каким образом?

Вопрос усовершенствования упрощенной системы налогообложения чрезвычайно актуален не только для Украины, но и для налоговых систем других стран.

В Баку мы с коллегами из налоговых служб государств-членов СНГ как раз обсуждали специфику применения упрощенных систем налогообложения и достижения каждой страны, в том числе в плане изменения налогового законодательства.

Со своей стороны налоговая служба Украины поддержала включение в законопроект 9661-д двух важных позиций, касающихся упрощенной системы налогообложения.

Во-первых, это возможность перерегистрации плательщика «на понижение». Согласно действующей редакции Налогового кодекса, с увеличением оборотов предприниматели могут переходить только на более высокие ставки налогообложения. Если они вдруг потом терпят убытки и сворачивают бизнес, вернуться на уменьшенную ставку не могут. Мы же предлагаем разрешить такой переход. При этом для «единщиков», которые одновременно являются плательщиками НДС, свидетельство плательщика налога на добавленную стоимость будет аннулироваться автоматически. Этим мы, фактически, закладываем механизм поддержки малого бизнеса в «трудные времена».

Во-вторых, мы поддерживаем предусмотренную в законопроекте 9661-д отмену применяемых к плательщикам единого налога штрафных санкций до конца 2012 года. Новая упрощенная система налогообложения очень многие аспекты оставляет для самостоятельной работы плательщика: исчисление суммы налога, своевременную уплату, правильное заполнение деклараций. Всему этому, конечно, нужно учиться, и все это – составляющие налоговой культуры. Мы даем возможность учиться без чересчур пристального контроля со стороны государства и не под страхом наказания, а только из желания работать свободно.

Среди важных инноваций также надо отметить тот факт, что переходить на уплату единого налога плательщик сможет раз в квартал (ранее раз в год – ред.).

- 1 июня закончился срок получения свидетельства плательщиками единого налога нового образца. Все ли «единщики» успели поменять свидетельство?

По состоянию на 1 июня, более миллиона предпринимателей получили новые – бессрочные – свидетельства плательщиков единого налога. Процесс выдачи свидетельств прошел очень гладко, без очередей, без препятствий. С теми плательщиками единого налога, которые не успели поменять свидетельство в связи с отпуском или по другим уважительным причинам, мы готовы работать индивидуально, никаких штрафов применяться не будет.

- Один из способов поменьше контактировать с налоговой службой – общаться с ней в электронном виде. И, кстати, низкая популярность такой формы общения налоговой службы с плательщиком изрядно портила наши показатели в международных рейтингах. Какими темпами идет процесс перехода на электронную отчетность?

Налоговая служба в рамках своей новой миссии – перехода от фискального органа к сервисной службе – особый акцент делает на внедрении электронных сервисов. И эта услуга очень востребована со стороны наших клиентов-плательщиков налогов. Например, год назад только половина плательщиков НДС сдавала отчетность через Интернет, сейчас – 96,4%. Отчетность об уплате акцизного сбора в электронном виде сдают почти 85% плательщиков, отчетность по налогу на прибыль - 68,5%.

- 30 мая ГНС Украины презентовала центр сертификации электронных ключей. Как восприняли эту инновацию налогоплательщики, насколько она популярна?

Выдача электронных ключей стартовала достаточно активно, счет выданных сертификатов цифровой подписи сразу пошел на сотни. По состоянию на 12 июня их уже выдано более 550. Кстати, на сайте Центра в интерактивном режиме отображаются данные о количестве выданных ключей, потому наши клиенты могут самостоятельно увидеть, сколько выдано ключей. В целом, мы довольны динамикой получения плательщиками электронных ключей.

- Планируется ли внедрение новых сервисов для плательщиков?

Мы постоянно продолжаем популяризировать электронные сервисы и развивать их. Из последних новшеств: уведомление о наличии налогового долга по электронной почте. Просто, быстро, рационально.

Кроме того, на днях была запущена услуга по выдаче справок об отсутствии налогового долга в режиме online и по электронной почте. Клиенту достаточно просто в запросе указать способ получения справки, и у него нет необходимости посещать налоговую инспекцию дважды – чтобы заказать справку и забрать ее.

Кстати, для тех, у кого налоговый долг менее 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн.,-авт.) мы предлагаем вообще отменить отправку в письменном виде уведомлений и требований о погашении задолженности. Это предусмотрено в законопроекте №9661-д и позволит, среди прочего, оптимизировать работу налоговой службы.

Налоговая служба ориентирована на максимальное упрощение администрирования налогов и создание удобных и полезных для представителей бизнеса сервисов. Мы всегда открыты к диалогу, мы ожидаем обратной связи, в т.ч. через службу «Пульс налоговой». Со своей стороны, мы рассчитываем на ответную реакцию от представителей бизнеса - добровольную и добросовестную уплату налогов.

- Спасибо за беседу.

Беседовала Нина Сорока