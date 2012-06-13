Средний курс доллара в банках повысился до 8,08/8,13 грн/долл.

В среду утром украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,08 грн/долл., продают – по 8,13 грн/долл. Курс покупки повысился на 0,1%, по сравнению со вчерашним днем, продажи — на 0,2%, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,06-8,105 грн/долл., по продаже – в пределах 8,10-8,15 грн/долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,2% со вчерашнего дня и в среду составляет 10,04 грн/евро, продажи — на 0,1% - до 10,23 грн/евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,98-10,10 грн/евро, по продаже – в пределах 10,16-10,30 грн/евро.

Средний курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках сегодня почти без изменений и составляет 0,2398/0,2492 грн/рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2320-0,2430 грн/рубль, по продаже – в пределах 0,2459-0,2650 грн/рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«UniCredit Bank»: доллар США — 8,09/8,12 грн, евро — 9,95/10,25 грн, рубль — 0,2350/0,2480 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,085/8,125 грн, евро – 9,95/10,35 грн, рубль – 0,2400/0,2500 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,08/8,14 грн, евро – 10,00/10,30 грн, рубль – 0,2420/0,2550 грн.