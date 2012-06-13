Украина ведет переговоры с МВФ о новой программе сотрудничества - Янукович

Украинские власти ведут переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе сотрудничества, финансирование по которой может начаться в 2013 году, сообщил в интервью агентству Bloomberg Президент Украины Виктор Янукович.

«Мы ведем переговоры с МВФ, - сказал Президент. – Мы не исключаем финансирования, начиная со следующего года».

В.Янукович при этом отметил, что программа с МВФ является «барометром», который показывает «где в Украине есть проблемы, а где все хорошо».

Действующая программа stand-by для Украины, одобренная ключевым кредитором страны МВФ в июле 2010 года на сумму около 15,5 млрд долл., завершается в конце текущего года.

Как сообщало ранее агентство УНИАН, сразу после одобрения этой программы Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности, по повышению тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

Очередная миссия Фонда в конце мая провела в Киеве переговоры с представителями правительства и Нацбанка. По итогам работы миссия заявила, что МВФ вернется к вопросу возобновления кредитования Украины в рамках программы сотрудничества, когда увидит готовность украинского правительства выполнить рекомендации фонда, в частности, касающиеся повышения цен на газ для населения.