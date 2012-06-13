Торги по доллару США на межбанке открылись ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,12/8,14 грн/долл., цены на российскую валюту поднялись – до 0,2484/0,2492 грн/рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,1590/10,1855 грн/евро, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар остались на том же уровне – 1,2519/1,2521 долл./евро (вторник, 12 июня, - 1,2510/1,2512 долл./евро).

Во вторник, 12 июня, Национальный банк Украины на рынок не выходил.

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