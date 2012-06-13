«Дружественный» спрос на длинные ОВГЗ сохранится на ближайшем аукционе — эксперт

«Дружественный» спрос на длинные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), который наблюдался на вчерашнем аукционе, сохранится и в ходе ближайшего размещения правительственных бумаг в четверг.

Такое предположение высказал аналитик группы "Инвестиционный капитал Украина" Тарас Котович, комментируя результаты вчерашнего размещения правительственных бумаг, в результате чего в бюджет, в основном от продажи семилетних бумаг, удалось привлечь 1,035 млрд грн.

«...В четверг мы можем снова увидеть аналогичный «дружественный» спрос на 5-летние или 7-летние облигации по достаточно низким ставкам», - сообщает пресс-служба группы со ссылкой на Т.Котовича.

Свою позицию он мотивирует тем, что эти средства не покроют даже половину нынешнего платежа по погашению долга и его обслуживанию, которые составят 2,11 млрд грн и 0,55 млрд грн, соответственно.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса называет наиболее интересным на сегодня вопросом то, когда стоит ждать эти бумаги на вторичном рынке, и какой дисконт будет предложен, если покупатели на такой длинный гривневый инструмент все же найдутся.

Справка УНИАН. По данным НБУ, в январе-апреле 2012 года Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа на 14,5 млрд грн, 614,1 млн долл. и 276,3 млн евро.