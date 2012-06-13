За две недели ГНСУ выдала более 550 электронных ключей

Центр сертификации ключей электронной подписи Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) на 12 июня выдал предпринимателям более 550 электронных ключей.

Об этом в интервью УНИАН заявил председатель ведомства Александр Клименко.

«Выдача электронных ключей стартовала достаточно активно, счет выданных сертификатов цифровой подписи сразу пошел на сотни. По состоянию на 12 июня их уже выдано более 550», - отметил он.

По его словам, на сайте центра в интерактивном режиме отображаются данные о количестве выданных ключей, и таким образом клиенты могут самостоятельно увидеть, сколько выдано ключей. «В целом, мы довольны динамикой получения плательщиками электронных ключей», - резюмировал А.Клименко.

Напомним, 30 мая 2012 года ГНСУ открыла Центр сертификации ключей электронной подписи, который обслуживает предпринимателей бесплатно.