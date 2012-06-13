Свыше 1 млн «упрощенцев» получили новые свидетельства плательщика единого налога

Свыше 1 млн предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности, получили новые свидетельства плательщика единого налога, заявил председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр Клименко в интервью УНИАН.

«Процедура обмена свидетельств старого образца завершена почти стопроцентно. По оперативным данным, новые свидетельства плательщика единого налога получили 1,106 млн предпринимателей-«упрощенцев». Это 96,5% от общего количества "единщиков", которых по Украине насчитывается 1,146 млн человек», - отметил он.

А.Клименко также сообщил, что с плательщиками, которые не успели заменить свои свидетельства по причине отпуска или другим уважительным причинам, ГНСУ готова работать индивидуально, штрафы применяться не будут.

Напомним, свидетельство плательщика единого налога старого образца с 1 июня 2012 года является недействительным. Те налогоплательщики, которые не успели обменять свои свидетельства, должны обратиться в налоговые органы за новыми документами.