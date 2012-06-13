ВБ сохранил прогноз двухкратного замедления роста ВВП Украины

Всемирный банк (ВБ) сохранил прогноз двухкратного замедления темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам 2012 года до 2,5% с 5,2% в 2011 году.

Об этом говорится в июньском докладе банка "Глобальные экономические перспективы" (предыдущий прогноз был обнародован в декабре 2011 года).

ВБ прогнозирует рост ВВП Украины на 2013 и 2014 г.г., соответственно, на уровне 3,8% и 4%.

Согласно прогнозу, номинальный ВВП Украины в текущем году составит 156,7 млрд долл., в 2013 г. - 192,8 млрд долл. При этом, объем ВВП на душу населения в Украине по расчетам ВБ по итогам 2012 года будет на уровне 3,46 тыс. долл. (для сравнения, в Польше этот показатель прогнозируется на уровне 13,101 тыс. долл., в России - 14,430 тыс. долл., в Беларуси — 5,212 тыс. долл., в Молдове — 2,039 тыс. долл.).

ВБ прогнозирует отрицательное сальдо счета текущих операций Украины на протяжении ближайших трех лет. В процентном соотношении к ВВП дефицит составит в 2012 году — 4,7%, в 2013 г. - 4,2%, в 2014 — 3,9%.

В июньском докладе ВБ прогнозирует, что мировая экономика в 2012 году вырастет на 2,5%, замедлившись по сравнению с 2,7% в 2011 году. Банк также прогнозирует сокращение экономики еврозоны в текущем году на 0,3% и рост на 0,7% в 2013 году.

ВБ ожидает, что рост ВВП России в 2012 году составил 3,8%, Польши — 2,9%, Беларуси - 2,9%, Молдовы — 3%, Румынии - 1,2%.

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