Украина надеется продлить программу сотрудничества с МВФ на 2013 год

Украина надеется на продление действующей программы сотрудничества с Международным валютным фондом, которая завершается в конце 2012 года, на следующий – 2013 год.

Об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский, отвечая на вопрос УНИАН, рассматривается ли вопрос о продлении действия программы на 2013 год.

«Абсолютно справедливо, скорее всего, программа будет продолжена», - сказал он.

Напомним, действующая программа stand-by для Украины, одобренная ключевым кредитором страны МВФ в июле 2010 года на сумму около 15,5 млрд долл., завершается в конце текущего года.

Президент Украины Виктор Янукович в интервью агентству Bloomberg сообщил, что украинские власти ведут переговоры с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества, финансирование по которой может начаться в 2013 году.

Справка УНИАН. Сразу после одобрения действующей программы stand-by Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности, по повышению тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

Очередная миссия Фонда в конце мая т.г. провела в Киеве переговоры с представителями правительства и Нацбанка. По итогам работы миссия заявила, что МВФ вернется к вопросу возобновления кредитования Украины в рамках программы сотрудничества, когда увидит готовность украинского правительства выполнить рекомендации фонда, в частности, касающиеся повышения цен на газ для населения.

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