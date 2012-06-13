Правительство не видит оснований для пересмотра макропоказателей по итогам первого полугодия 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский заявил на брифинге, отвечая на вопрос УНИАН.

«Что касается макропоказателей, то сегодня по первому полугодию мы не видим необходимости их пересматривать», – сказал В.Хорошковский.

При этом он отметил, что правительство тщательным образом следит за развитием ситуацией на мировых рынках.

«Если ситуация будет меняться, а вы видите, что на рынках она очень динамично сегодня меняется, в том числе в результате кризисных явлений в Европейском Союзе, мы будем очень тщательно контролировать ход событий и, конечно, реагировать соответствующим образом. Сегодня правительство работает над тем, чтобы иметь несколько сценариев развития и быть готовым к любым факторам, которые могут создать определенную экономическую напряженность», - сказал В.Хорошковский. При этом он высказал надежду, что Украина сможет достичь ожидаемых макропоказателей по итогу года.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%.

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