Отрицательное сальдо купли-продажи наличной валюты выросло вдвое

Отрицательное сальдо купли-продажи наличной валюты населением в мае выросло до 526,8 млн долл. с 209 млн долл. в апреле 2012 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно предоставленной информации, банки купили у населения валюты на 1,358 млрд долл., продали — на 1,885 млрд долл.

Отрицательное сальдо на наличном рынке в январе т.г. было на уровне 556,5 млн долл., в феврале −372,7 млн долл., в марте — 544,1, в апреле — 209 млн долл.

Отрицательное сальдо интервенций Нацбанка на валютном межбанке в мае составило 45,3 млн долл. За прошлый месяц НБУ продал 453 млн долл., а пополнил резервы (в эквиваленте) на 407,7 млн долл. путем покупки 70 млн евро и 310,5 млн австралийских долларов.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в мае т.г. сократились на 2,9%, или на 902,63 млн долл. - до 30,758 млрд долл.