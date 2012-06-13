Торги по доллару на межбанке в среду закрылись снижением котировок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1200/8,1400, к 12:00 цены упали 8,1055/8,1095. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись 8,1060/8,1145 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2484/92, к 12:00 цены понизились 0,2481/85. К закрытию цены выросли 0,2486/90. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,5850 (-0,1775).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2475/1,2550. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками 10,1590/10,1855, к 12:00 цены ушли вниз 10,1470/10,1560. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,1555/10,1705.