НБУ будет бесспорно списывать долги банков по рефинансированию и перед ФГВ

Национальный банк Украины (НБУ) намерен ввести бесспорное списание средств с корреспондентских счетов коммерческих банков в случае задолженности по предоставленному ранее регулятором рефинансированию. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении УНИАН проекте постановления Нацбанка, которым планируется внести соответствующие изменения в Инструкцию о межбанковских переводах средств в Украине в национальной валюте.

“Территориальное управление осуществляет списание в бесспорном порядке задолженности банка перед Национальным банком, основанной на осуществленном рефинансировании, согласно статье 73 Закона Украины "О Национальном банке Украины", - говорится в тексте проекта.

В случае если имеющихся средств на корсчете банка недостаточно для осуществления платежа в рамках погашения задолженности, НБУ может распределить эту сумму между банком и его филиалами, которые работают по отдельным корреспондентским счетам. Теруправления, в которых филиалы имеют корсчета, смогут списывать средства в бесспорном порядке.

Проектом также предлагается ввести норму, согласно которой теруправление Нацбанка должно выполнить требование Фонда гарантирования вкладов физических лиц о списании в бесспорном порядке средств с корреспондентского счета банка и зачислить их на счет Фонда. «Требование Фонда должно содержать информацию, которая нужна территориальному управлению для списания им в бесспорном порядке средств с корреспондентского счета банка», - говорится в проекте документа. При этом, какая именно информация должна быть предоставлена, не уточняется.

Списание средств с корреспондентского счета банка в бесспорном порядке планируется осуществлть на основании мемориального ордера. При этом теруправление обязано уведомить Фонд о выполнении или об отсутствии возможности выполнить его требования.