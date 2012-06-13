Эксперты прогнозируют рост ВВП Украины в 2012 году около 2%

По прогнозам экспертов, рост валового внутреннего продукта Украины в текущем году составит около 2%.

Так, в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Виталий Ваврищук отметил, что основным фактором увеличения ВВП в текущем году будет оставаться потребление домохозяйств – темпы роста их реальных доходов остаются высокими благодаря дефляции.

При этом он отметил, что инвестиции в основной капитал выросли в первом квартале на 7,6% г/г, что является неплохим результатом. «Однако их динамика значительно замедлится во втором полугодии в связи с завершением многих инфраструктурных проектов после проведения Евро-2012» - говорит В.Ваврищук.

Также он считает, что динамика экспорта по итогам текущего года останется негативной, поскольку улучшение ситуации на мировых товарных рынках в ближайшее время маловероятно.

«Мы подтверждаем наш прогноз темпов экономического роста в 2012 г. на уровне 1,9% г/г.» - сообщил В.Ваврищук.

В свою очередь аналитики «ИНГ Банк Украина» называют основными факторами, которые поддержат рост экономики во II полугодии, частное потребление и инвестиции.

Они отмечают, что анализ динамики роста ВВП по компонентам затрат демонстрирует ведущую роль частного потребления и инвестиций в январе-марте 2012 г. Данные статьи выросли в годовом исчислении на 9,8% и 7,6%, соответственно.

«Данные факторы останутся основными, поддерживающими рост экономики во втором полугодии 2012 г. Мы сохраняем наш прогноз роста ВВП в 2012 г. на 2,6%», - говорят аналитики банка.

Того же мнения придерживается и главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан, которая считает, что хотя темпы роста потребления домохозяйств несколько замедлились с 13% г/г в IV кв. 2011, этот сегмент остался основным фактором роста реального ВВП.

При этом она отмечает, что снижение темпов роста инвестиций в основной капитал оказалось более существенным: +8% г/г против +17% в IV кв. 2011года.

«По нашему мнению, замедление инвестиционной активности происходит как в государственном, так и в частном секторах экономики. При этом темпы падения экспорта ускорились до 6,8% г/г (по сравнению с 5,6% в IV кв. 2011 г.). В результате слабеющего внешнего спроса, рост добавленной стоимости в промышленности, которая ориентирована в основном на экспорт, замедлился до оценочных 1,8% г/г по сравнению с 3,7% в IV кв. 2011 г.», - сообщила Е.Белан.

Также она отметила, что резкое торможение темпов роста сельского хозяйства, замедление в транспортной отрасли и спад в строительстве также негативно отразились на экономической активности.

Е.Белан сообщила, что по прогнозам Dragon Capital внутренний потребительский спрос будет оставаться высоким в этом году благодаря увеличению бюджетных расходов и других платежей в преддверии парламентских выборов в октябре. При этом после выборов стоит ожидать ужесточения бюджетной политики и, как результат, торможения внутреннего потребления.

«Ожидая постепенного восстановления внешнего спроса в 2013 г. на фоне улучшений в мировой экономике, мы прогнозируем, что темпы роста украинской экономики составят 2,2% г/г в 2012 г. и 3,5% в 2013 г. Однако, принимая во внимание глобальный риски, сохраняется вероятность пересмотра нашего прогноза в худшую сторону», - сообщила главный экономист Dragon Capital.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года (в постоянных ценах 2007 года) с 1,8% до 2%.

С учетом сезонного фактора ВВП Украины в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года зафиксирован спад на уровне 0,2%.

Таким образом, в I квартале 2012 года рост ВВП Украины замедлился как против показателя I квартала 2011 года (5,4%), так и по сравнению и показателем IV квартала 2011 года (4,7%).

Номинальный ВВП за I квартал 2012 года составил 296,97 млрд грн.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз снижения темпов роста украинской экономики в 2012 году до 2,5%, но ожидает ускорения роста ВВП страны в 2013 году до 4,0%.

В апреле Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 4,8% до 3%. Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

Всемирный банк (ВБ) в июньском докладе сохранил прогноз двухкратного замедления темпов роста ВВП Украины по итогам 2012 года до 2,5% с 5,2% в 2011 году. Номинальный ВВП Украины в текущем году ожидается на уровне - 156,7 млрд долл.

ВБ прогнозирует рост ВВП Украины на 2013 и 2014 г.г., соответственно, на уровне 3,8% и 4%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.