Столичные налоговики в январе-мае перечислили в госбюджет на 30% налогов больше

Столичные налоговики в январе-мае 2012 года перечислили в государственный бюджет 9,846 млрд грн налогов и сборов, что на 30% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в Киеве.

В госбюджет дополнительно поступило 2,531 млрд грн.

«В бюджете Киева с начала года налогоплательщики уплатили 3,054 млрд грн, что более чем на 472 млн, или на 18,3% больше, по сравнения с прошлым годом», - отметила председатель ГНСУ в Киеве Ирина Носачева.

В целом киевские налогоплательщики за отчетный период перечислили в сводный бюджет 12,9 млрд грн.