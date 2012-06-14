Moody's понизило рейтинги Испании сразу на три ступени, Кипра - на две

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг Испании сразу на три ступени - до «Baa3» с «A3», и поместило рейтинг на пересмотр с возможным понижением, говорится в сообщении агентства.

Рейтинг Кипра понижен на две ступени с «Ba1» до «Ba3», при этом также рейтинг сохранен в списке на возможное понижение.

«Основным фактором сегодняшнего рейтингового действия стало значительное повышение вероятности выхода Греции из зоны евро, и, как следствие, увеличение объема поддержки, которую правительство вынуждено будет направить банкам Кипра», – комментирует Moody's понижение суверенного кредитного рейтинга Кипра.

Решение о дальнейших рейтинговых действиях в отношении обоих государств агентство планирует принять в течение трех месяцев.

Решение о понижении рейтинга Испании и помещении его в список на возможное дальнейшее понижение было принято экспертами Moody's на намерении испанских властей привлечь помощь ЕС в размере до €100 миллиардов, что еще больше увеличит госдолг страны.

Ранее в июне другое крупнейшее международное рейтинговое агентство Fitch также понизило рейтинг Испании сразу на три ступени - до уровня «BBB» с «A» на фоне опасений за ее банковский сектор.