Банк «Надра» сменит председателя правления

Банк «Надра» (Киев) сменит председателя правления, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«С 1 июля 2012 года Валентина Жуковская, занимающая пост председателя правления НАДРА БАНКА, будет координировать взаимодействие финансового и промышленного секторов Group DF», - говорится в сообщении.

Согласно предоставленной информации, на должность предправления Банка «Надра» будет назначен Дмитрий Зинков, который до февраля 2012 года был предправления «ОТП Банка».

В сообщении указывается, что В.Жуковская свою деятельность на новом посту в первую очередь сконцентрирует на ПАО «Азот» (Черкассы), где она избрана почетным президентом и на котором в данное время реализуются масштабные инвестиционные проекты с участием Банка «Надра».

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

С 10 февраля 2009 года по 13 августа 2011 г. в банке «Надра» работала временная администрация.

Во втором квартале 2011 г. банк провел допэмиссию акций на 3,5 млрд грн. По ее результатам, компания Centragas Holding AG (Вена, Австрия), которую контролирует украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, приобрела 89,9659% акций банка.

Банк «Надра» в I квартале 2012 года получил чистую прибыль 285 тыс. грн.

Активы банка на 1 апреля 2012 года составили 25,951 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 19,92 млрд грн, обязательства - 21,922 млрд грн, уставный капитал - 3,890 млрд грн, собственный капитал – 4,029 млрд грн.