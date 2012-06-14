Арест имущества налоговых должников, выезжающих за границу, признан конституционным

Конституционный суд Украины (КСУ) признал конституционной норму Налогового кодекса (пп.2 п.2 ст.94), согласно которой административный арест имущества налогоплательщика может быть применен, если выясняется, что физическое лицо, имеющее налоговый долг, выезжает за границу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято 12 июня т.г. и обнародовано сегодня после рассмотрения представления 53 народных депутатов относительно конституционности отдельных положений Налогового кодекса.

Также суд постановил, что админарест имущества (пп.5 п.2 ст94 НК) может быть применен, если выясняется, что отсутствует регистрация лица как налогоплательщика в органах налоговой службы, или когда налогоплательщик, получив налоговое уведомление, или имеющий налоговый долг, переводит имущество за границу, скрывает его или передает другим лицам.

Кроме того, КСУ признал конституционным пп.13 п.1 ст.16 Налогового кодекса (НК), согласно которой налогоплательщик обязан допускать к обследованию помещений, территорий (кроме жилья граждан), используемых для получения доходов, а также для проверок по вопросам начисления и уплаты налогов и сборов.

Суд также определил соответствующими Конституции Украины нормы НК (пп.11 п.1 ст20), относительно того, что налоговики во время проверок имеют право доступа к территориям, помещениям (кроме жилья граждан) и другому имуществу, используемому для хоздеятельности, и/или являющемуся объектом налогообложения, или использующемуся для получения доходов, и/или которое может быть источником погашения налогового долга.

По остальным положениям НК, конституционность которых оспаривал субъект представления, КСУ принял решение закрыть конституционное производство в связи с несоответствием представления требованиям, предусмотренным законодательством. В частности, речь идет о признании неконституционным НК в целом. Неконституционность авторы прошения видят в нарушении процедуры рассмотрения кодекса, принятия и вступления его в действие, что противоречит ч.2 ст.19, ч.3 ст.84, ст. 85, 89 Конституции Украины.

Решение КСУ является обязательным к исполнению, окончательным и не может быть обжаловано.

Напомним, Конституционный Суд Украины рассматривал вопросы: о конституционности обязанности налогоплательщика допускать должностных лиц контролирующего органа во время проведения ими проверок к обследованию помещений, территорий (кроме жилья граждан), которые используются для получения доходов или связаны с содержанием объектов налогообложения, а также для проведения проверок по вопросам вычисления и уплаты налогов и сборов в случаях, установленных Налоговым кодексом Украины; о праве доступа органов Государственной налоговой службы во время проведения проверок на территории, в помещения (кроме жилья граждан) и другое имущество, которое используется для осуществления хозяйственной деятельности, и/или являются объектами налогообложения или используются для получения доходов (прибыли) или связаны с другими объектами налогообложения и/или могут быть источником погашения налогового долга; о применении административного ареста имущества налогоплательщика, если выясняется, что физическое лицо, имеющее налоговый долг, выезжает за границу, отсутствует регистрация лица в качестве налогоплательщика в органе государственной налоговой службы, если такая регистрация является обязательной в соответствии с Налоговым кодексом Украины, или когда налогоплательщик, который получил налоговое сообщение или имеет налоговый долг, совершает действия по переводу имущества за пределы Украины, его укрывательство или передачи другим лицам.