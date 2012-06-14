Курс доллара в комбанках в четверг повысился до 8,08/8,14 грн/долл.

В четверг днем украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,08 грн/долл., продают – по 8,14 грн/долл. Курс покупки/продажи повысился на 0,1%, по сравнению со вчерашним днем, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,06-8,12 грн/долл., по продаже – в пределах 8,125-8,15 грн/долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,6% со вчерашнего дня и в четверг составляет 10,10 грн/евро, продажи — также на 0,6% - до 10,28 грн/евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,02-10,20 грн/евро, по продаже – в пределах 10,24-10,35 грн/евро.

Средний курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 0,8% и составляет 0,2422 грн/рубль, продажи — на 0,7% - до 0,2509 грн/рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2350-0,2460 грн/рубль, по продаже – в пределах 0,2480-0,2650 грн/рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«UniCredit Bank»: доллар США — 8,095/8,13 грн, евро — 9,95/10,25 грн, рубль — 0,2350/0,2480 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,10/8,135 грн, евро – 10,00/10,40 грн, рубль – 0,2430/0,2530 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,09/8,14 грн, евро – 10,05/10,35 грн, рубль – 0,2430/0,2550 грн.