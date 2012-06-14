Столичным предприятиям с начала года возмещено 917 млн грн НДС

Столичным предприятиям с начала года возмещено более 917 млн грн налога на добавленную стоимость.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины в Киеве, об этом проинформировала председатель ведомства Ирина Носачева.

«С начала года предприятиями Киева заявлено к возмещению более чем 0,5 млрд грн (НДС - УНИАН). С учетом невозмещенных за прошлые периоды сумм, на расчетные счета предприятий пока возмещено более 917 млн грн, в том числе 64,2 млн грн в автоматическом режиме», - отметила она.

И.Носачева также рассказала, что в Киеве каждая пятая гривня является незаконно заявленной к возмещению. «С начала года налогоплательщикам отказано в бюджетном возмещении НДС на сумму 231,8 млн грн», - сообщила И.Носачева.