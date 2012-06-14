Эксперт прогнозирует слабую активность на первичном и вторичном рынках ОВГЗ

В ближайшее время ожидается слабая активность или отсутствие таковой как на первичном, так и на вторичном рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Такое мнение высказал специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

«Скучный период на рынке внутреннего долга продолжается. Летняя жара, футбол, а также высокий уровень межбанковских ставок отбивают всякое желание покупать гособлигации как на вторичном, так и первичном рынках. В результате, если и возможны размещения, то по длинным бумагам в рамках совсем не рыночных договоренностей», - говорится в пресс-релизе компании со ссылкой на С.Фурсу.

Сегодня, 14 июня, правительство проведет очередной аукцион по размещению ОВГЗ. Минфин предложит четыре серии стандартных облигаций со сроком обращения один и три года, а также пяти- и семилетние бумаги.

Как сообщал УНИАН, на предыдущем аукционе, который состоялся 12 июня, Минфин привлек в госбюджет 1,035 млрд грн в основном за счет “дружественных” продаж семилетних ОВГЗ.

Справка УНИАН. По данным НБУ, в январе-апреле 2012 года Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа на 14,5 млрд грн, 614,1 млн долл. и 276,3 млн евро.