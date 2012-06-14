Янукович подписал закон об усовершенствовании процедуры регистрации иностранных инвестиций

Президент Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственной регистрации иностранных инвестиций».

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот документ 24 мая.

Закон предусматривает, что государственная регистрация (перерегистрация) иностранных инвестиций и ее аннулирование осуществляются Советом министров Автономной Республики Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями в порядке, определенном Кабинетом министров Украины, в 7-дневный срок со дня подачи иностранным инвестором документов для регистрации (перерегистрации) иностранных инвестиций и ее аннулирования.

Срок, на протяжении которого инвестор может обратиться в орган государственной регистрации, не должен превышать 30 календарных дней со дня фактического внесения, изъятия (репатриации) иностранных инвестиций или изменения владельца иностранных инвестиций.

Перерегистрация иностранной инвестиции в связи с изменением владельца такой инвестиции проводится путем отмены предыдущей государственной регистрации иностранной инвестиции и осуществления мероприятий по новой государственной регистрации иностранной инвестиции. В случае изъятия (репатриации) иностранной инвестиции государственная регистрация иностранной инвестиции подлежит аннулированию.

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