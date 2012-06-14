Торги по доллару на межбанке в четверг закрылись ростом котировок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1050/8,1150, к 12:00 сузился спрэд - 8,1120/8,1150. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись - 8,1130/8,1200 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2484/0,2488, к 12:00 цены повысились до 0,2487/0,2491. К закрытию цены достигли уровня 0,2489/0,2493. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,5580 (-0,0270).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2455/1,2590.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,1780/10,1925, к 12:00 цены ушли вниз - 10,1755/10,1830. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли - 10,1985/10,2115.