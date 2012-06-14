Минюст инициирует отмену бланков строгого учета

Министерство юстиции выносит на общественное обсуждение законодательную инициативу об отмене бланков строгого учета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, с этой целью министерством разработаны проекты законов “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно изготовления документов и бланков документов строгого учета или отчетности“ и “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно изготовления документов и бланков документов строгого учета или отчетности“.

Указанные законопроекты выставлены на сайте Минюста (www.minjust.gov.ua, рубрика «Обсуждаем законопроекты») для ознакомления общественности и с целью изучения общественного мнения по этой инициативе.

Как сообщил министр юстиции Александр Лавринович, цель инициативі Министерства юстиции - упростить и удешевить процедуры, которые на сегодняшний день осуществляются с применением бланков строгого учета.

Основанием для такой инициативы стала негативная тенденция, которая наблюдается в Украине в связи с неоправданными усложнениями и увеличением расходности процедур, связанных с применением бланков строгого учета.

Так, изготовление документов или бланков документов строгого учета (строгой финансовой отчетности, строгой отчетности) является расходной процедурой, которая к тому же подлежит лицензированию. Это влияет на стоимость соответствующего документа или бланка документа и стоимость услуг, которые включают выдачу таких документов. Соответствующие расходы нередко являются неоправданными, поскольку не гарантируют соизмеримой защиты от противоправных посягательств на права или собственность конечного потребителя, используя при этом как публичные, так и частные ресурсы.

С целью отмены в Украине бланков строгого учета Министерство юстиции предлагает внести изменения в два кодекса - Кодекс Украины об административных правонарушениях и Налоговый кодекс Украины, а также в более чем десяток законов, которыми предусмотрено применение таких бланков.

В случае принятия, законодательные инициативы Министерства юстиции станут основанием для отмены в Украине бланков строгой отчетности. Предусматривается также систематическое отслеживание результативности данной законодательной инициативы.

Замечания и предложения к разработанным Минюстом проектам законов будут приниматься от физических и юридических лиц, их объединений до 7 июля 2012 года по адресу: г. Киев, ул. Городецкого, 13, Министерство юстиции, Управления конституционного и административного законодательства Департамента конституционного, административного и социального законодательства или по адресу электронной почты: lavrinok@minjust.gov.ua.