Налогоплательщикам в январе-мае возмещено 19,2 млрд грн НДС — ГНСУ

Налогоплательщикам в январе-мае 2012 года возмещено 19,2 млрд грн НДС, при этом сумма заявок к возмещению составила 18,6 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Почти 40% из общей суммы бюджетной компенсации получили предприятия с иностранными инвестициями.

«За пять месяцев этого года мы возместили плательщикам (НДС — УНИАН) на 600 млн грн больше заявленной суммы», - отметил председатель ГНСУ Александр Клименко.

В автоматическом режиме возмещено почти 55% всей суммы возмещения. В автоматическом режиме НДС возмещено 371 налогоплательщику на сумму почти 10,4 млрд грн.

"Суммы возвращенного налога будут и впредь превышать суммы заявок. Такую возможность нам дает улучшение администрирования этого налога, а соответственно, и рост сумм сбора НДС", - заверил руководитель ГНСУ.