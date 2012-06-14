Новый Таможенный кодекс воспринимается обществом положительно - Хомутынник

Уже первые шаги введения нового Таможенного кодекса засвидетельствовали, что он положительно воспринимается как в украинском обществе, так и международными организациями, считает председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, во время заседания круглого стола на тему «Введение нового Таможенного кодекса», организованного Гостаможслужбой Украины, В.Хомутынник сказал: «Высоко оценили кодекс руководители Американской торговой палаты в Украине, Европейской бизнес-ассоциации, представители МВФ. Это является сигналом, что, реформируя таможенное законодательство, мы двигаемся в правильном направлении».

Однако, по мнению депутата, самой главной будет оценка со стороны бизнеса, который с 1 июня работает по новым таможенным правилам.

«Думаю, что уже осенью мы подведем первые итоги. Профильный комитет будет мониторить введение ТК и будет реагировать на все обращения и предложения, которые будут поступать со стороны бизнеса и общественных организаций», - сказал В.Хомутынник.