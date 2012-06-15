Банк Японии сохранил базовую ставку на минимальном уровне 0-0,1%

Комитет по монетарной политики Банка Японии в пятницу, 15 июня, единогласно принял решение сохранить на минимальном уровне в 0-0,1% базовую процентную ставку.

Решение полностью совпало с ожиданиями аналитиков.

Регулятор также не внес никаких корректировок в действующую программу выкупа активов, срок реализации которой истекает в середине будущего года, оставив на текущем уровне в 70 триллионов иен.

"Зарубежные экономики до сих пор не вышли из фазы снижения темпов роста, однако есть некоторые улучшения. На мировых финансовых рынках сохраняется беспокойство, связанное с европейским долговым кризисом. Эта ситуация в течение некоторого времени требует пристального внимания", - говорится в сообщении японского ЦБ.

"Японская экономика будет постепенно восстанавливаться умеренными темпами наряду с восстановлением зарубежных экономик и на фоне стабильного внутреннего спроса. Годовая инфляция продолжит находиться на нулевом уровне в течение некоторого времени", - говорится в сообщении регулятора, передает РИА "Новости".

Для стимулирования экономического роста текущий уровень ключевой базовой ставки остается в Японии неизменным с октября 2010 года.