Moody's понизило рейтинги 5 нидерландских банков, в их числе ING Bank

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило в четверг долгосрочные рейтинги пяти нидерландских банков.

Четыре кредитных учреждения были понижены на два пункта (Rabobank Nederland – до Aa2, ING Bank – до A2, ABN AMRO Bank – до A2 и LeasePlan – до Baa2), а SNS Bank – на один пункт до Baa2.

По всем банкам, кроме ING Bank, Moody's выставило стабильный прогноз, у ING Bank прогноз негативный.

Ситуация в экономике Европы остается сложной и неустойчивой в контексте кризисных явлений в банковской системе Испании и в ожидании грядущих выборов в Греции, которые, как считается, определят, останутся ли Афины в еврозоне или нет, передает Reuters.

Справка УНИАН. «ИНГ Банк Украина» начал проводить банковские операции в апреле 1998 года.

Активы банка на 1 января 2012 года составили 10,77 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 7,87 млрд грн, обязательства – 9,07 млрд грн, уставный капитал – 731,298 млн грн, собственный капитал – 1,704 млрд грн.

«ИНГ Банк Украина» в 2011 году, по сравнению с показателем 2010 года, сократило прибыль на 35,5% – до 172,604 млн. грн.

100% акций украинского банка владеет нидерландский ING Bank.