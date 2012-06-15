Налоговики трансформируют структурные подразделения в сервисные службы - Клименко

Одесса. Государственная налоговая служба Украины проходит третий период развития - переход от фискальных органов до сервисных служб, заявил глава ГНСУ Александр Клименко в четверг в Одессе на встрече с представителями малого и среднего бизнеса пяти южных областей.

Как передает корреспондент УНИАН, А.Клименко отметил, что «при консультационной поддержке американской компании «Прайс Вотерхаус» впервые за 20 лет четко определена новая миссия, видение, принципы работы налоговых органов».

«Это то, что является фундаментом, на котором будем строить дальнейшую работу, - отметил А.Клименко. - Поставили перед собой цель - улучшение администрирования налогов, улучшение сервисных функций и как следствие - выполнение бюджета. Мы изменили базовые акценты. И говорим, что в случае правильного администрирования налогов, успех придет сам по себе».

Идеология трансформации налоговых подразделений в сервисные службы предусматривает, уточнил глава ГНС, максимальное сокращение количества проверок предприятий малого и среднего бизнеса - более чем в 2,5 раза. «Если в 2010 году было осуществлено 24 тысячи проверок налогоплательщиков, то в 2011 - уже 12 тысяч, а в текущем году проведут не более 7 тысяч», - сказал главный налоговик.

А.Клименко отметил, что по показателю сокращение количества проверок налогоплательщиков Украина существенно опередила Россию, Белоруссию и другие страны СНГ. «Мы сегодня делаем реформу для вас, - обратился он к участникам встречи. - И, надеясь на доверительные отношения, создаем центры обслуживания налогоплательщиков. Речь идет о предоставлении бесплатных высокопрофессиональных консультаций и справок, причем такие центры будут созданы уже до сентября. Уже в следующем году вы будете удивляться, как мы до сих пор жили без таких центров».

А.Клименко также акцентировал внимание на использовании услуг Центра сертификации электронных ключей, который ДПС открыла 30 мая. Причем введение электронных отчетов сопровождается бесплатными услугами налоговиков. «Мы поставили цель - вдвое сократить время общения плательщиков с налоговиками», - отметил глава ГНС.

А.Клименко отметил, что целью сервиса является привлечение граждан к быстрому реагированию на возможные проявления опасных для любого государственного учреждения «болезней», например, нарушение законных прав людей, злоупотребления властью. Причем введена также горячая линия 284, работающий по принципу call-back. Налоговики не только принимают обращения, но и в течение суток стараются сообщить о результатах большинства проверок и мер реагирования.