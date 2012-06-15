Минфин сократил выручку от продажи ОВГЗ до 503 млн грн

Министерство финансов Украины на проведенном 14 июня аукционе по первичному размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сократило выручку от продажи госдолга до 503 миллионов гривен с 1,035 миллиарда гривен на предыдущем аукционе 12 июня.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Как и предсказывали эксперты, аукцион не вызвал большого интереса покупателей.

В результате была удовлетворена лишь одна заявка на приобретение семилетних ОВГЗ с погашением в мае 2019 года. Средневзвешенная доходность этих госбумаг осталась на уровне 14,13%.

Накануне эксперты заявляли, что летняя жара и футбольный Чемпионат Евро-2012 на фоне высокого уровня межбанковских ставок отбивают у покупателей всякое желание покупать гособлигации как на вторичном, так и первичном рынках.

Справка УНИАН. По данным НБУ, в январе-апреле 2012 года Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа на 14,5 млрд грн, 614,1 млн долл. и 276,3 млн евро.