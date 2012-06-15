Торги на межбанке открылись снижением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 8,1010/8,1060 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2497/0,2501, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,2250/10,2330. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2616/18 (четверг — 1,2565/67).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9925/8,0200.