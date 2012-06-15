Курс евро в комбанках в пятницу повысился до 10,15/10,33 грн/евро

В пятницу утром украинские банки покупают евро в среднем по 10,15 грн/евро, продают — по 10,33 грн/евро. Курс покупки/продажи наличного евро вырос на 0,5%, по сравнению со вчерашним днем, сообщает Finance.ua.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,00-10,24 грн/евро, по продаже – в пределах 10,275-10,45 грн/евро.

Американскую валюту в пятницу покупают в среднем по 8,08 грн/долл., продают – по 8,13 грн/долл. Курс покупки/продажи почти не изменился, по сравнению со вчерашним днем.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,05-8,125 грн/долл., по продаже – в пределах 8,10-8,15 грн/долл.

Средний курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 0,5% и составляет 0,2434 грн/рубль, продажи — также на 0,5% - до 0,2519 грн/рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2350-0,2480 грн/рубль, по продаже – в пределах 0,2499-0,2650 грн/рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«UniCredit Bank»: доллар США — 8,095/8,135 грн, евро — 9,95/10,25 грн, рубль — 0,2350/0,2480 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,105/8,139 грн, евро – 10,05/10,40 грн, рубль – 0,2350/0,2550 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,09/8,14 грн, евро – 10,10/10,40 грн, рубль – 0,2430/0,2550 грн.