Банк России оставил без изменения уровень ставки рефинансирования - 8% годовых

Совет директоров Банка России принял решение оставить без изменения уровень ставки рефинансирования (8% годовых) и процентных ставок по операциям Центробанка.

«Указанное решение принято на основе оценки инфляционных рисков и перспектив экономического роста с учетом увеличившейся неопределённости развития внешнеэкономической ситуации и является нейтральным с точки зрения направленности проводимой денежно-кредитной политики», – говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Банк России сохраняет ставку рефинансирования на уровне 8% с 26 декабря 2011 года.

Также ЦБ решил изменить с 18 июня 2012 года параметры расчета своп-разницы по сделкам «валютный своп» на срок 1 день: снизить до 6,50% годовых процентную ставку по рублевой части сделок и до 0% – по валютной части.