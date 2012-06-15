Медведев предложил подумать о единой валюте Евразийского союза

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил подумать о возможности введения единой валюты в рамках Евразийского экономического союза, который планируется создать к 1 января 2015 года.

"Нужно думать дальше, нужно думать уже в масштабе Евразийского союза, к которому мы идем и который должен возникнуть с 2015 года, включая и такие вопросы, которые пока, может быть, не являются предметом текущих разговоров, но о которых нужно думать, особенно с учетом нестабильности на глобальных рынках, имея ввиду вопросы введения каких-то расчетных единиц и в конечном счете, может быть, выход на единую валюту", - сказал Медведев, выступая на бизнес-форуме "Единое экономическое пространство: Новые возможности промышленного развития", передает РИА "Новости".

Как сообщал УНИАН, Президент России Владимир Путин поручил МИД РФ и другим органам исполнительной власти способствовать созданию Евразийского экономического союза исходя из открытости присоединения других государств, прежде всего СНГ. Москва активно предлагает Киеву включиться в процесс присоединения к объединению.