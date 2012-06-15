«Энергобанк» увеличил уставной капитал на 99,87 млн грн

Акционеры ПАО «Энергобанк» на внеочередном собрании 12 июня утвердили изменения в устав в связи с увеличением уставного капитала на 99,87 млн грн - до 359,04 млн грн.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, увеличение капитала осуществлено за счет дополнительных взносов в виде денежных средств путем дополнительной эмиссии и размещения 99 873 835 шт. простых акций номинальной стоимостью 1,00 грн каждая.

«В результате дополнительной эмиссии доли акционеров существенно не изменились. 99,9999% акций новой эмиссии выкупил основной акционер банка – компания Ройланс Сервисез Лимитед (Кипр)» - говорится в сообщении банка.

Как сообщал УНИАН, в начале июня т.г. «Энергобанк» сообщил, что кипрская Roylance Services Limited (г. Никосия, Кипр) стала владельцем 99,5% его акций. На сегодня Roylance Services Limited владеет 257 871 210 акций банка общей номинальной стоимостью 257,87 млн грн, что составляет 99,5% уставного капитала банка.

По информации банка, конечным бенефициаром кипрской компании является Анатолий Данилицкий.

А.Данилицкий на протяжении пяти лет принимает непосредственное участие в управлении «Энергобанком» и регулировании его деятельности. Так, с августа 2007 года он занимал должность председателя наблюдательного совета, с декабря 2008 по апрель 2009 года – заместителя председателя набсовета, с мая 2010 года по настоящий момент – члена набсовета банка.

А.Данилицкий с 2004 по 2009 г. занимал должность генерального директора ЗАО «Национальная Резервная Корпорация» (Российская Федерация).

Справка УНИАН. Акционерный банк «Энергобанк» (г. Киев) основан в 1991 году.

На сегодня основным акционером банка, с пакетом в 99,5% акций является кипрская компания Roylance Services Limited.

При этом по данным НБУ на 1 апреля 2012 года основными акционерами банка являлись ЗАО «Национальная Резервная Корпорация» (Российская Федерация) прямое участие — 82,2197%, опосредованное участие — 17,2817% и кипрская компания NRC HOLDING LIMITED прямое участие — 7,3682%, опосредованное участие — 7,9135%.

Январь-март 2012 года «Энергобанк» завершил с убытком — 10,7 млн грн.